Covid-19. Sargentos afirmam que Forças Armadas estão a ser vítimas de guerra de vaidades

A Associação Nacional de Sargentos garante que as Forças Armadas estão a ser vítimas de uma guerra de vaidades. Acusa o Governo e o Estado-Maior-General das Forças Armadas de discriminar os militares mobilizados para combater a pandemia e de ignorar falta de efetivos.

As Forças Armadas estão a ser chamadas para ajudar o Ministério da Saúde a realizar rastreios epidemiológicos, ou seja a acompanhar as cadeias de transmissão, os doentes em vigilância ativa e a detetar eventuais surtos.

Para a associação, os militares que pertencem a grupos de risco deviam ser excluídos destas operação ao abrigo do regime de imunodeprimidos e doentes crónicos.

Para já estão mobilizados 500 militares, mas o número poderá aumentar. Os sargentos lembram a escassez de recursos humanos e apontam o dedo ao Governo e às chefias militares. Para a associação, as Forças Armadas estão a ser vítimas de uma guerra de vaidades no âmbito do combate à pandemia.