Covid-19. Três surtos em Portalegre preocupam a população

O primeiro surto que tinha sido detetado num lar de Portalegre e passou para a comunidade. O concelho entrou esta semana para a lista dos municípios com risco extremamente elevado de contágio por Covid-19.

Há escolas com atividade condicionada, turmas em quarentena e serviços a meio gás. Também no hospital há um surto que está a preocupar as autoridades: mais de 50 profissionais foram infetados. A direção clínica garante que o surto está contido.

Os profissionais de saúde são testados todas as semanas, mas as alterações ao funcionamento do hospital não são substanciais. Há 28 doentes internados com Covid-19 e apenas uma vaga nos cuidados intensivos.

No lar da Santa Casa da Misericórdia já morreram 10 utentes e há 61 que continuam infetados. Foram contratados reforços para apoiar o tratamento dos utentes.