Covid-19. Turismo com quebras na faturação superiores a 90% 

O setor do turismo está a ser um dos mais afetados pela pandemia de covid-19. Os comerciantes estão cada vez mais desesperados com as novas medidas de restrição. Com quebras superiores a 90% na faturação, as receitas a nível nacional desceram mais de metade em comparação com o ano passado.

Sem turistas e com as receitas a cair a pique, os empresários pedem ao Governo mais apoios para o setor.

Em nove meses, Portugal registou menos dez milhões de turistas, comparando com o mesmo período do ano passado. Ou seja, o número de turistas que visitou o país este ano foi cerca de 3 milhões, contra os 13 milhões em 2019.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística, esta quebra foi superior aos 70%. O setor representa quase 9% do PIB nacional e emprega milhares de pessoas.