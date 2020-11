IPO do Porto testa todos os doentes internados no edifício onde foi detetado um surto de covid-19

O IPO do Porto está a testar todos os doentes internados no edifício onde foi detetado um surto de covid-19 no final da última semana. Há oito utentes e três profissionais de saúde infetados.

O surto foi detetado na sexta-feira, no piso 8 de internamento de Cirurgia.

Sete dos doentes infetados com covid-19 foram transferidos para hospitais da respetiva área de residência.

De acordo com a Administração do IPO do Porto, a realização de testes foi alargada a todos os doentes internados no edifício. Foram feitos 32 testes e todos deram negativo.