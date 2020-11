Obrigatoriedade de máscaras nas prisões decidida nos próximos dias

O Presidente da República deu um sinal claro de querer ver Ministério da Saúde e Ministério da Justiça a trabalhar em conjunto para conter os surtos de Covid-19 nas prisões.

Marcelo Rebelo de Sousa convocou as duas ministras para uma reunião esta segunda-feira. No final, apenas a Ministra da Justiça falou com os jornalistas para confirmar que aguarda um parecer da DGS sobre a obrigatoriedade das máscaras nos espaços prisionais.

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, garantiu ainda que os surtos estão controlados e que os casos estão assintomáticos. Sobre o plano de contingência nas prisões, a ministra explicou que todos as pessoas testadas ou infetadas são colocadas em espaços próprios, longe do contacto com outros reclusos e que são observados por médicos e enfermeiros.