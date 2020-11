Santuário de Fátima mantém missas de manhã nos próximos dois fins de semana e feriados

O Santuário de Fátima anunciou hoje que vai manter as missas de manhã nos próximos dois fins de semana e nos feriados de 01 e 08 de dezembro, e que a abertura do novo ano pastoral decorrerá 'online'.

Numa informação disponibilizada no seu 'site', a instituição informa que as regras do estado de emergência no concelho de Ourém, um dos 80 em nível de risco muito elevado devido à pandemia de Covid-19, obrigam o santuário "a reformular o programa celebrativo e de atividades com presença de peregrinos".

Assim, a sessão de abertura do novo ano litúrgico e pastoral, agendada para o Centro Pastoral de Paulo VI, no sábado, "será feita apenas através dos meios de comunicação digitais do santuário em www.fatima.pt", a partir das 17:00 desse dia, com a participação do reitor, padre Carlos Cabecinhas.

"A impossibilidade de circulação entre concelhos e o recolher obrigatório, decretados para Fátima, ao abrigo do novo decreto do estado de emergência, impossibilitam a presença de peregrinos neste evento", salienta o santuário.

Também no sábado, os voluntários do santuário "não poderão fazer o seu compromisso anual, dado que a missa das 18:30, na Basílica da Santíssima Trindade, fica cancelada", adianta.

A instituição acrescenta que nos fins de semana de 28 e 29 de novembro e 05 e 06 dezembro, assim como nos feriados de 01 e 08 de dezembro, "do programa oficial o santuário apenas manterá as celebrações das missas de manhã", às 07:30, 09:00 e 11:00, todas na Basílica da Santíssima Trindade.

"Mantém-se a oração do terço, na Capelinha, com transmissão pelos meios de comunicação social e digital, às 18:30 e 21:30, mas sem a participação de peregrinos", refere o santuário, explicando que também a missa das 11:00 "terá sempre transmissão em direto pelos meios de comunicação social e digital, nomeadamente no Youtube e Facebook do Santuário, TV e Rádio Canção Nova, Sapo Online e Meo Kanal na posição 707070".

O santuário informa ainda que "o ano pastoral inicia um novo triénio pastoral, de 2020 a 2023, subordinado ao tema 'Como Maria, portadores da alegria e do amor', inspirado nas temáticas propostas pelo Santo Padre e que tem como horizonte a Jornada Mundial da Juventude de 2023, em Lisboa".

Segundo o santuário, os conteúdos temáticos do novo ano pastoral, sob o tema "Louvai o Senhor, que levanta os fracos", "serão centrados na mensagem de Fátima e naquilo que ela pode oferecer à experiência da fragilidade humana".

No âmbito deste novo ano pastoral, no dia 2 de dezembro abre a exposição temporária "Rostos de Fátima: fisionomias de uma paisagem espiritual".

O Governo anunciou no sábado as medidas de contenção da pandemia da Covid-19 para o novo período de estado de emergência, que vigorará entre as 00:00 de terça-feira, 24 de novembro, e as 23:59 de 08 de dezembro.

O recolher obrigatório continuará a vigorar nos concelhos com maior risco de transmissão do novo coronavírus entre as 23:00 e as 05:00 nos dias úteis e entre as 13:00 e as 05:00 nos fins de semana e nos feriados de 01 e 08 de dezembro.

A medida abrangerá agora 127 concelhos do continente classificados como de risco "extremamente elevado" (por terem mais de 960 casos por 100 mil habitantes nos últimos 15 dias) e "muito elevado" (entre 480 e 960 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 15 dias).