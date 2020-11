Taxa de ocupação de doentes Covid-19 no Hospital de Viseu ultrapassa os 80%

O hospital de Viseu ultrapassou já os 80% da capacidade de internamento de doentes Covid-19. Para disponibilizar mais camas, a direção clínica suspendeu todas as cirurgias não prioritárias.

Hospital sob pressão

O Centro Hospitalar Tondela-Viseu suspendeu a partir desta segunda-feira todas as cirurgias não consideradas prioritárias. Mantêm-se as marcações para intervenções em ambulatório tanto na unidade são Teotónio como em Tondela.No entanto, as cirurgias programadas tiveram de ser desmarcadas pela necessidade de acomodar doentes Covid-19 a precisarem de cuidados hospitalares.

Neste momento, o hospital tem ao cuidado 95 pessoas. Nas quatros enfermarias estão 87 doentes e os restantes oito estão nos cuidados intensivos. A capacidade pode ser aumentada, mas esta limitada em termos de recursos humanos.

Na semana passada, o centro hospitalar anunciou o aumento de internamento para as 104 camas em enfermaria e 16 em cuidados intensivos. Com a demora na recuperação dos doentes, em muitos casos de três ou mais semanas, está a deixar o Hospital de Viseu perto do limite.

Surtos em lares são um dos principais fatores de aumento da taxa de ocupação

Só no lar da Cáritas de Queiriga, em Vila Novos de Paiva, foram detetados 20 casos de Covid-19. Um idoso de 96 anos morreu e seis foram internados no Hospital de Viseu depois de apresentarem agravamento dos sintomas associados a doença.