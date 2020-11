Covid-19. Associação de Apoio ao Recluso teme situação expolosiva nas prisões

A Associação de Apoio ao Recluso (APAR) teme que o contágio de covid-19 nas cadeias se torne "num barril de pólvora explosivo", difícil de controlar, tendo em conta os cerca de 500 casos reportados entre 20.000 pessoas.

Vítor Ilharco falava depois de entregar uma petição na Assembleia da República por uma amnistia para pequenos delitos e um perdão de pena generalizado de um ano para condenações até seis anos, a que seriam acrescidos dois meses para cada ano de condenação para penas superiores a seis anos.

O mesmo responsável frisou que a situação nas cadeias é preocupante: "A própria ministra da Justiça disse, em março, que seria natural um infetado poder infetar 200 pessoas".

Vítor Ilharco sublinhou que, segundo os dados divulgados pelos Serviços Prisionais e pela Direção-Geral da Saúde, pode aferir-se que a situação das infeções nas cadeias supera em quatro a cinco vezes a verificada nos concelhos de maior gravidade. "Dá 2,5% por mil habitantes. Em 20.000 pessoas, temos 500 infetadas", referiu.

A APAR retomou esta terça-feira uma petição, com 21.437 assinaturas, para que a Assembleia da República discuta e aprove uma amnistia e um perdão de penas, na sequência de uma iniciativa anterior que não surtiu efeito.

"Portugal continua a ser um dos países com mais presos por 100.000 habitantes, (quase 130, ao invés de países como a Alemanha, por exemplo, que tem cerca de 70)", lê-se no texto que acompanha a petição, no qual se destaca que nos relatórios nacionais e internacionais é dos países mais pacíficos do mundo e aquele que tem "a mais baixa taxa de criminalidade na Europa".