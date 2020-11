Covid-19. Comerciantes de Lousada apostam nas vendas online

Lousada lidera a lista de concelhos com mais casos por 100 mil habitantes, mas a taxa de incidência está a diminuir. Perante as limitações impostas pelo novo estado de emergência, os comerciantes da vila alteraram horários para conseguirem atenuar as quebras nas vendas. Neste concelho, há um mês que vigoram medidas mais restritivas.

Com a entrada em vigor do novo estado de emergência, o comércio tem de fechar às 13h00 aos fins de semana e feriados, e às 15h00 na véspera dos feriados de 1 e 8 de dezembro.

Para atenuar o impacto destas medidas, os pequenos negócios de rua de Lousada ajustaram horários e investiram nas montras para atrair clientela. Sem gente a passear na rua e com as portas fechas durante o horário mais lucrativo, a alternativa é vender pela internet.