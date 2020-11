Covid-19. Hóteis adaptam-se para enfrentar a crise

Há hotéis que estão a tentar dar a volta à profunda crise que se vive no setor do turismo com a oferta de espaços para reuniões e teletrabalho.

Esta alteração do uso comercial aguardava pela autorização do Governo, que determinou agora um regime excecional e temporário para que os hotéis o possam fazer sem serem prejudicados.

A alteração temporária do uso comercial de alojamentos para espaços de cowork, de reuniões, de ensino ou de formação sem que seja necessário mudar a categoria da unidade é agora permitida no decreto lei que altera as medidas excecionais de combate à Covid-19.

Foi pedida pela Associação de Hotelaria de Portugal para atenuar o impacto da pandemia na quebra de receitas. Os hotéis e alojamentos locais tentam ser criativos para sobreviver.

Só no Porto, fecharam desde o início deste mês 22 hotéis. O último mês do ano passado teve no Norte mais de 700 mil dormidas. Por esta altura os empreendimentos turísticos tentam apenas manter-se à tona.

Para situações de exceção pedem medidas extremas para o setor do turismo, um dos mais afetados pela pandemia.