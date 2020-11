"Esperamos que a concentração de recursos humanos e materiais seja proporcional à pressão"  

Portugal entrou às 00:00 de hoje num novo estado de emergência devido à pandemia de covid-19, passando os 278 municípios do continente a estar divididos em quatro grupos, consoante os níveis de risco de transmissão.

O novo estado de emergência, que vai prolongar-se até às 23:59 de 08 de dezembro, impõe novas medidas consoante o nível de risco por concelho, que poderá ser "moderado," "elevado", "muito elevado" ou "extremamente elevado", bem como restrições para todo o país.

As medidas gerais para todo país passam pela proibição de circular entre concelhos entre as 23:00 de 27 de novembro e as 05:00 de 2 de dezembro e entre as 23:00 de 4 de dezembro e as 23:59 de 8 de dezembro. Nas vésperas dos feriados não haverá aulas e a função pública terá tolerância de ponto.

O Presidente do Conselho Nacional de Saúde reconhece que é expectável que estas restrições levem a uma diminuição do número de infetados.