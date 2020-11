Mais 85 mortes e 3.919 casos de Covid-19 em Portugal

Portugal registou nas últimas 24 horas 3.919 novos casos de infeção e mais 85 mortes associadas à doença covid-19, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta terça-feira.

Desde o início da pandemia em Portugal morreram 4.056 pessoas dos 268.721 casos de infeção confirmados.

Há mais 8 doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos, totalizando 506, um novo máximo desde o início da pandemia. Em relação aos internamentos em enfermaria, há mais 34 pessoas internadas, totalizando agora 3.275.

A DGS revela que estão ativos menos 3.572 casos de infeção em relação a segunda-feira, num total de 80.432. Foram dados como recuperados mais 7.406 doentes, 184.233 desde o início da pandemia.

As autoridades de saúde têm agora sob vigilância 82.160 pessoas.

No que diz respeito aos 3.919 novos casos, 2.284 registam-se na região Norte, 1.018 em Lisboa e Vale do Tejo, 446 na região Centro, 83 no Alentejo, 65 no Algarve, 18 nos Açores e 5 na Madeira.

Das 85 mortes a lamentar nas últimas 24 horas, 50 ocorreram na região Norte, 20 em Lisboa e Vale do Tejo, 12 na região Centro e 3 no Alentejo.

O primeiro-ministro assegurou que Portugal está pronto para comprar 16 milhões de doses de três vacina diferentes contra a covid-19.

A ministra da saúde, Marta Temido, diz que o país está a trabalhar para que tudo esteja pronto quando a vacina chegar, mas persistem muitas dúvidas quanto ao armazenamento, distribuição e o próprio processo de imunização dos portugueses.

Há um mês, a Comissão Europeia pediu aos estados membros para se prepararem. Só agora foi conhecida a comissão que vai acompanhar o plano de vacinação de Portugal.

Sabe-se que as Forças Armadas e a Proteção Civil estão envolvidas na operação, a TAP já se disponibilizou para apoiar no transporte, mas a estratégia de imunização em larga escala é ainda pouco clara e, segundo a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, vai passar pelas farmácias.

A comissão técnica de vacinação contra o novo coronavírus, nomeada no início do mês, aguarda informações dos fabricantes sobre a fase III dos ensaios clínicos para poder determinar estratégias e recomendar prioridades ou medidas especificas.

Neste momento há ainda muitas incertezas quanto a à organização dos grupos prioritários e os critérios de vacinação.

As vacinas que fazem parte dos acordos feitos pela Comissão Europeia estão já encomendadas, mas não se sabe quando é que chegam a Portugal.

A Comissão Europeia fechou mais um acordo para a compra de vacinas contra a Covid-19, agora com o laboratório Moderna. O contrato prevê 160 milhões de doses para distribuir pelos estados membros.

O anúncio foi foi feito esta terça-feira pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que sublinha a eficácia da vacina.

LINKS ÚTEIS