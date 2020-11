Com o concelho de Ourém no nível de risco muito elevado, Fátima é um dos locais onde o recolher obrigatório começa às 13h00 nos próximos sábados, domingos e feriados.

O Santuário de Fátima cancelou assim todas as cerimónias durante a tarde nos próximos fins de semana prolongados.

Mas um pouco por todo o país, as novas regras do estado de emergência permitem o regresso das missas à tarde em dezenas de concelhos como Faro, Beja, Santarém, Coimbra, Castelo Branco, Viseu ou Viana do Castelo.