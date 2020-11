Covid-19. Adiada entrada em vigor de testes a passageiros de São Miguel e Terceira

O Governo dos Açores decidiu na noite de terça-feira adiar a obrigatoriedade de realização de testes à covid-19 antes de embarque para os passageiros provenientes da Terceira e São Miguel que se desloquem entre as várias ilhas do arquipélago.

O novo executivo, de coligação PSD/CDS/PPM e que tomou posse na tarde de terça-feira e se reuniu posteriormente, decidiu adiar a referida medida "até estarem verificadas as condições necessárias à sua implementação", disse à Lusa fonte governamental.

De todo o modo, é recomendado aos açorianos que as viagens interilhas sejam limitadas às "estritamente essenciais".

O anterior executivo regional, do PS, tinha aprovado na passada semana, em Conselho de Governo, a obrigatoriedade de realização de testes à covid-19 antes de embarque para os passageiros provenientes das ilhas Terceira e São Miguel que se desloquem entre ilhas no arquipélago.

"Todos os passageiros que embarquem nos aeroportos das ilhas de São Miguel e Terceira, com destino a outra ilha do arquipélago, devem apresentar comprovativo, em suporte digital ou de papel, de documento emitido por laboratório nacional ou internacional, que ateste a realização de teste de despiste ao SARS-CoV-2, realizado pela metodologia RT-PCR, nas 72 horas antes da partida do voo, de onde conste a identificação do passageiro, o laboratório onde o mesmo foi realizado, a data de realização do teste e o resultado negativo", avançou, na altura, o então secretário regional adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares, Berto Messias.