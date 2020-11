Covid-19. Mais de 50 casos no lar da Santa Casa da Misericórdia de Azambuja

O lar para idosos da Santa Casa de Misericórdia de Azambuja tem 53 casos positivos de covid-19, entre os quais 38 utentes e 15 funcionários, sem sintomas graves da doença, disse o presidente do município, Luís Sousa.

O presidente da Câmara Municipal de Azambuja adiantou à Lusa que também na unidade residencial da CERCI (Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas) em Azambuja há 22 infetados, entre os quais 16 utentes e seis colaboradores.

"Na Santa Casa temos 38 idosos e 15 colaboradores e na CERCI temos 16 utentes de residência e seis colaboradores", disse Luís Sousa, acrescentando que nenhum dos infetados nas duas instituições foi hospitalizado e estão sem sintomas graves.

De acordo com o presidente do município do distrito de Lisboa, em ambas as instituições foram separados os casos positivos dos negativos.

"Utentes e colaboradores foram colocados em estruturas das instituições e cumprem isolamento. Na terça-feira, a câmara municipal emprestou 10 camas à CERCI para o efeito", disse.

Luís Sousa referiu também que a Santa Casa e a CERCI testaram e vão continuar a testar utentes e colaboradores para ir acompanhando a situação que, para já, "está controlada".

"Entretanto, a câmara fez uma candidatura e fomos buscar oito funcionários que iremos pagar e colocar na Santa Casa da Misericórdia e na CERCI para ajudar, uma vez que há funcionários infetados e é preciso reforço de recursos humanos", disse.

Luís Sousa adiantou também à Lusa que o vice-presidente do município, Silvino Lúcio, está infetado e em isolamento em casa.