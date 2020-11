As escolas, creches, jardins de infância e ATL do ensino público encerram nas pontes de 30 de novembro e 7 de dezembro.

A ministra do Trabalho diz que as faltas ao trabalho dos pais que tenham de ficar com os filhos nas "pontes" de dezembro vão ser consideradas justificadas.

Ana Mendes Godinho insiste que o apoio extraordinário que foi criado na primeira vaga, quando as escolas foram encerradas, desta vez não se aplica porque a situação não é comparável.