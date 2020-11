Governo garante que Portugal está preparado para a vacinação contra a Covid-19

O Presidente da República e o Governo desdobram-se em ações sobre o plano de vacinação contra a Covid-19.

Marcelo Rebelo de Sousa está a realizar reuniões com as multinacionais que vão produzir as principais vacinas.

Numa nota, disse ter ficado a saber que a entrega da vacina americana da Moderna poderá começar a ser feita entre o fim deste ano e o início do próximo, ainda que em pequeno número.

O governo anunciou que o plano português de vacinação será conhecido nas próximas duas semanas e colocou duas ministras, Marta Temido e Mariana Vieira da Silva, a garantir que Portugal está a cumprir todos os prazos para fornecer a vacina rigorosamente ao mesmo tempo que os outros países da União Europeia.