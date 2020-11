Máscaras não obrigatórias nas prisões: CDS quer ministra da Justiça no Parlamento

O CDS quer que a ministra da Justiça vá ao Parlamento dar esclarecimentos sobre a situação nas cadeias. Os centristas não entendem o silêncio do Governo perante a não obrigatoriedade do uso de máscara nas prisões.

Telmo Correia assinalou que existem atualmente "vários estabelecimentos prisionais no país" com "um número significativo de contágios" pelo novo coronavírus, e lembrou que "o Governo apresentou como solução para evitar esta possibilidade a libertação de um número significativo de presos", mas advogou que essa medida, em vez de resolver a questão, levou a dois problemas adicionais: "muitos desses presos que saíram terão reincidido no crime" e "o problema dos contágios nas prisões não foi evitado".

Na ótica do CDS, a resposta terá de ser então encontrada "dentro do quadro prisional e dentro do quadro hospitalar de apoio", ao invés de "voltar a uma libertação maciça de presos, que só servirá obviamente para ajudar a resolver a questão da sobrelotação das cadeias, mas não, como se está a ver, para evitar as cadeias de contágio".

Os centristas querem esclarecimentos também sobre a opinião do diretor-geral do sistema prisional, de que "o uso de máscara não seria nem necessário nem obrigatório" dentro das prisões, uma vez que é "o meio mais eficaz de evitar contágios" e é uma medida generalizada, sendo obrigatória dentro de espaços fechados e também no espaço público. E questiona "porque é que o uso de máscara não foi determinado como obrigatório pela senhora ministra da Justiça".

Na terça-feira, o BE já tinha requerido a audição parlamentar urgente da ministra da Justiça para prestar todos os esclarecimentos sobre a situação da pandemia nas prisões e sobre as estratégias usadas para combater a covid-19 nestes estabelecimentos.