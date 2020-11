A ministra da Saúde esteve hoje em Guimarães, um dos concelhos com maior número de casos de covid-19 por 100 mil habitantes.

Marta Temido teve reuniões de trabalho com as autoridades de saúde locais para discutir estratégias e com a administração de Guimarães que pediu um reforço de recursos humanos.

A ministra prometeu reforçar as equipas de combate à pandemia na região.