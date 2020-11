OE2021. Ordem dos Médicos alerta que não há condições para cumprir propostas para a Saúde

O bastonário da Ordem dos Médicos diz que não há condições para que o Governo execute as propostas que fazem parte do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021). Em causa está o acordo com o PCP, do que resulta a criação de mais 400 camas em unidades de cuidados intensivos (UCI) até final de março.

“Eu percebo a ideia do PCP, é uma ideia nobre, tentarmos ter mais camas de cuidados intensivos. Mas é uma coisa que tem de ser acompanhada com o resto, com capital humano”, diz Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos. “O que o PCP e os outros partidos deviam fazer era preocuparem-se em conquistar os médicos para eles ficarem a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde”, acrescenta.

A ministra da Saúde, Marta Temido, reconhece que é mais fácil ter meios materiais do que profissionais treinados, mas avança que irá continuar a trabalhar nesse sentido. De acordo com o OE2021, o Estado compromete-se a ter mais 900 médicos de família.

Entre a teoria e a prática, a Ordem dos Médicos sugere à Assembleia da República que dê um empurrão nas carreiras médicas.