Pandemia aumenta depressão entre idosos

O isolamento em tempos de pandemia está a fazer aumentar os casos de depressão e de perda de memória entre os idosos.

Os dados são revelados por um estudo da Universidade de Coimbra, que analisou o impacto do período de confinamento num grupo de 150 idosos.

A análise revela que a qualidade de vida é um fator determinante, com as pessoas que viviam em situações menos favorecidas a serem as mais afetadas. O estudo deteta ainda sinais claros de perda de autonomia e da capacidade cognitiva.

A redução de respostas a nível social, com o encerramento de centros de dia e de associações, causaram um forte impacto, não só pela redução de contactos sociais, mas também porque implicaram uma sobrecarga para os cuidadores.