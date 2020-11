Portugal em 33º lugar no ranking de países que melhor respondem à pandemia

Está praticamente a meio da tabela, no 33º lugar, melhor classificado no acesso à saúde e pior em termos económicos. Portugal inclui a lista da Bloomberg das 53 maiores economias do mundo, numa avaliação à atuação durante a pandemia e ao sucesso no controlo da crise.

Está à frente de países como Itália (40º), Espanha (41º) e França (45º) mas muito atrás do melhor classificado, a Nova Zelândia. Destaca-se pelo controlo do vírus, com um menor impacto na vida social e económica dos cidadãos, num país que tem atualmente menos de 60 casos ativos de infeção.