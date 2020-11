Alemanha continua confinada e escolas fecham no Paquistão. A Covid-19 no mundo

Em todo o mundo, estiveram infetadas 60 milhões de pessoas com Covid-19 desde o início da pandemia e morreram quase 1,5 milhões.

A Alemanha vai prolongar o confinamento, pelo menos até 20 de dezembro, para permitir um levantamento de restrições no Natal e Ano Novo, para serem permitidos os encontros de 10 pessoas. Os restaurantes vão continuar fechados e as escolas abertas.

Inglaterra começa a desconfinar na próxima semana, com a abertura de restaurantes e lojas no dia 2 de dezembro em Londres, mas as medidas vão continuar apertadas em muitas cidades do interior e do norte do país. O primeiro-ministro britânico terminou a quarentena.

Na Rússia, o confinamento continua a ser rejeitado, no entanto o isolamento é aconselhado a idosos e a grupos de risco até 15 de janeiro. O país tem 81% das camas dos cuidados intensivos ocupadas.

Na Suécia, o príncipe Carl Philip, quarto na linha de sucessão, e a princesa Sofia estão infetados. Os reis e a herdeira direta do trono vão ser testados.

O México aumentou a testagem. Já no Paquistão, as escolas fecharam até janeiro, devido ao aumento de novos casos de Covid-19.

Veja também: