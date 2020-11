Apesar das restrições de circulação, há várias iniciativas culturais a acontecer por todo o país

Existem várias iniciativas culturais a acontecer por todo o país, mesmo existindo restrições à circulação a partir desta sexta-feira e até 2 de dezembro.

A partir das 23:00 desta sexta-feira até às 05:00 de dia 2 de dezembro, a deslocação entre concelhos para acesso a eventos e equipamentos culturais não é permitida.

Ainda assim, sugestões culturais como a exposição "Manoel de Oliveira Fotógrafo" em Serralves ou a Grande Festa do Fado de Setúbal, no Fórum Municipal Luísa Todi multiplicam-se por todo o país e com novos horários, como o do Ciclo de cinema infantil do Centro Multimeios Espinho que pensou nos mais novos e vai exibir o filme "A Liga dos Animais Fantásticos" às 10:30 da manhã nos dois próximos fins de semana.