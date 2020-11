Capital mexicana intensifica rastreamento e duplica número de testes

Antes de entrar num banco ou num restaurante, faz-se o registo com o telemóvel, para que os clientes possam ser facilmente identificados, caso tenham estado em contacto com uma pessoa infetada.

O processo faz parte de um novo programa de rastreamento que está a ser posto em prática na capital mexicana e que, em apenas seis dias, notificou quase 12 mil pessoas.

Para além desta medida, as autoridades pretendem, ainda, duplicar o número de testes diários à covid-19 feitos à população para tentar dar resposta ao aumento do número de mortes e de casos de infeção e, consequente, pressão nos hospitais.

Nas últimas 24 horas o país registou 858 mortos e 10.335 infetados. Com estes números, o México continua a ser o 11.º país do mundo com mais contágios e o quarto com mais mortes.