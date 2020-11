Covid-19 na Europa. Uns descartam o confinamento, outros querem restrições até à primavera

A Rússia voltou a atingir um máximo diário de infeções, mas o Kremlin descarta um confinamento nacional. Já a Alemanha poderá manter as medidas restritivas até à Primavera.

Regresso à normalidade? Há quem aponte só para o próximo outono

Com o confinamento prolongado até 20 de dezembro, e um alívio no Natal para permitir os encontros familiares, o novo ano traz de novo um reforço das medidas restritivas que só poderão ser aliviadas na primavera. O chefe de gabinete de Angela Merkel aponta março como o mês em que será mais fácil diminuir o número de infeções, porque também será a altura em que haverá mais vacinação.

Menos otimista, epidemiologista-conselheiro do Governo francês, que acredita que o país só voltará à normalidade no próximo outono se entre 80 a 90% da população for vacinada. No aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, prepara-se a logística para o transporte das vacinas que poderão ser distribuídas pelos 27 Estados-membros da União Europeia.

Novos máximos preocupam países

Em Espanha, a taxa de incidência nas duas últimas semanas baixou para 340 casos por 100 mil habitantes, mas os especialistas alertam para as vítimas mortais. Só desde setembro, morreram 15 mil pessoas com Covid-19. Números que devem refrear o otimismo do Governo e alertar para o alívio das restrições de natal.

A Ucrânia voltou a atingir um máximo diário de infeções, assim como a Rússia, que também pelo terceiro dia consecutivo registou um pico de mortes. Em Moscovo, o epicentro do novo coronavírus no país, as autoridades estenderam até janeiro o autoisolamento para pessoas com mais de 65 anos e grupos de risco, recomendando ainda o teletrabalho. O Kremlin descarta um confinamento nacional.

O Príncipe Carlos Filipe, Duque da Varmlândia, quarto na linha de sucessão ao trono da Suécia, e a mulher, a Princesa Sofia, testaram positivo. A casa real sueca adianta que estão bem e que ainda esta quinta-feira também os Reis vão fazer o teste.