Covid-19. França regista 339 mortos e mais de 13 mil novos casos nas últimas 24 horas

A França registou nas últimas 24 horas 339 novas mortes devido ao novo coronavírus, elevando o número total de mortos desde o início da pandemia para 50.957, anunciaram esta quinta-feira as autoridades de saúde.

O número de novos casos diários no país mantém-se acima dos 10.000, com 13.563 nas últimas 24 horas, tendo no total sido já confirmados 2.183.660 contágios em França.

Há atualmente 29.310 pessoas hospitalizadas devido ao vírus e 4.018 destes pacientes estão internados nos cuidados intensivos. O número de pessoas hospitalizadas e pessoas em estado grave continua a descer no país.

Covid-19. Governo francês diz ser "prematuro" avançar para desconfinamento

O Governo francês disse esta quinta-feira que os indicadores da pandemia de covid-19 no país estão a melhorar "em todos os níveis", avisando, no entanto, que seria "prematuro" neste momento avançar para um desconfinamento e recomenda prudência.

"As coisas estão melhores e em todos os níveis", disse o ministro da Saúde francês, Olivier Véran, indicando que o número de novos casos de infeção pelo novo coronavírus "está a diminuir de forma constante", mesmo "de forma rápida", a cada semana "com uma descida de 30% nos diagnósticos positivos em relação à semana precedente".

A este ritmo, "poderemos atingir o objetivo de 5.000 casos diários até à segunda semana de dezembro ou até ao final da segunda semana de dezembro", prosseguiu o ministro.

Esta data apontada por Olivier Véran, em meados de dezembro, vai ao encontro do previsto levantamento do confinamento em vigor em França e da respetiva substituição por um recolher obrigatório noturno, entre as 21:00 e às 07:00.

Pandemia já fez mais de 1,4 milhões de mortos

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.422.951 mortos resultantes de mais de 60,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (57.031 mortos, mais de 1,5 milhões de casos), seguindo-se Itália (52.850 mortos, mais de 1,5 milhões de casos), França (50.618 mortos, mais de 2,1 milhões de casos) e Espanha (44.037 mortos, mais de 1,6 milhões de casos).