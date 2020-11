Covid-19. Ministro do Planeamento está infetado

O ministro do Planeamento, Nelson de Souza, está infetado com o novo coronavírus. O governante testou positivo à Covid-19 na noite de quarta-feira depois de apresentar sintomas ligeiros.

A informação foi confirmada pelo seu gabinete em nota enviada às redações, onde se informa ainda que o ministro ficará em isolamento.

Ministro tinha sido testado no sábado com resultado negativo

O ministro do Planeamento já tinha sido testado no sábado, com resultado negativo, depois de ser conhecido que o secretário de Estado do Planeamento estava infetado.

"Apesar deste resultado negativo, o Ministro do Planeamento decidiu manter-se em isolamento profilático, adotando o regime de teletrabalho integral durante a corrente semana e abdicando de qualquer atividade exterior. Ontem à noite, tendo apresentado sintomas ligeiros de doença compatíveis com a Covid-19, o Ministro do Planeamento submeteu-se a novo teste, que, desta vez, deu resultado positivo.", informa a nota.

