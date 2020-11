Pandemia nas cadeias da Beira Interior. 76 reclusos da cadeia da Covilhã aguardam para serem testados

Há uma semana que os 76 reclusos da cadeia da Covilhã aguardam para serem testados. O primeiro caso entre a população prisional foi confirmado no dia 19 e os restantes presos recolheram às celas em regime de quarentena.

Admite-se que o rastreio seja feito esta sexta-feira, de acordo com as indicações da saúde pública sobre o tempo de incubação do vírus. A Direção-Geral dos serviços prisionais confirmou que um funcionário testou positivo e sete guardas-prisionais estão em isolamento profilático.

Por ora, a Cadeia da Guarda está isenta de casos de Covid-19, mas até por isso estão a ser reforçadas as medidas de prevenção.

No Soito, Sabugal, sete bombeiros estão afastados da atividade operacional. O comandante é um dos quatro infetados que confirma os casos depois de um rastreio de rotina. A corporação com 30 funcionários está reduzida a 21 elementos, alguns de férias, mas o comandante garante que o socorro à população não está comprometido.

A origem do foco de contágio está por conhecer, mesmo na Santa Casa da Misericórdia do Soito, onde também foram detetados dezenas de casos entre utentes e funcionários.