Covid-19. 10 mortes e 149 infetados em lar de Minde, Alcanena

O número de mortos por covid-19 do Centro de Bem Estar Social de Minde subiu para 10, havendo 102 utentes e 47 funcionários infetados, disse esta sexta-feira a presidente da Câmara de Alcanena, distrito de Santarém.

Numa mensagem vídeo, Fernanda Asseiceira (PS) lamenta o número de mortes registadas até ao momento, manifestando a sua solidariedade para com as famílias, instituição e funcionários e apelando a todos os munícipes para que cumpram estritamente as recomendações da Direção Geral da Saúde.

Sublinhando que o concelho se encontra entre os classificados como de risco extremamente elevado, devido ao número de infetados no lar de Minde, a autarca disse esperar que os testes que serão realizados na próxima quarta-feira na instituição venham a permitir "contabilizar todos como recuperados".

O surto

O surto, que começou no início do mês, depois de uma idosa ter sido submetida ao teste ao SARS-CoV-2 quando foi internada no Centro Hospitalar do Médio Tejo, revelou, nos testes realizados há uma semana, um total de 158 infetados, 111 utentes e 47 trabalhadores, havendo na altura dois mortos.

Durante o passado fim de semana ocorreram mais três óbitos, tendo morrido mais cinco pessoas durante esta semana, a última das quais na noite de quinta-feira para hoje.

De acordo com a autarca, há ainda 14 pessoas internadas.

Segundo os dados divulgados esta sexta-feira pelo Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, o concelho de Alcanena tem 296 casos e 143 recuperados.

Veja também: