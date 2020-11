Pandemia desacelerou esta semana em todo o mundo

A Alemanha ultrapassou o milhão de infetados. É o décimo segundo país do mundo a atingir a marca. O confinamento mantém a restauração e os locais de desporto e lazer fechados, mas as escolas e as lojas abertas.

Na Dinamarca, a primeira-ministra pediu desculpa pela forma como geriu a crise dos visons. No início do mês, mandou abater 17 milhões de animais, depois de descoberta uma mutação do coronavírus que podia comprometer a eficácia das vacinas. Dias depois reconheceu a decisão como ilegal. Agora, visitou os criadores que perderam tudo.

Do outro lado do Atlântico, no país mais atingido, há mais de duas semanas que o número de internados atinge novos máximos diariamente. As autoridades temem que a situação piore com as reuniões familiares do Dia de Ação Graças e com a corrida às compras na Black Friday.

Na Índia, o segundo país mais com mais casos, um incêndio matou cinco pacientes com coronavírus que estavam internados neste hospital, outros 28 ficaram feridos. As causas são desconhecidas.