Proibição de circular entre concelhos começa esta noite

O governo decretou restrições à circulação nos próximos dois fins de semana e nos feriados de dezembro, para limitar as deslocações ao mínimo essencial e evitar novos contágios.

A medida está prevista no estado de emergência.

Mas há situações em que a proibição de circular entre concelhos não se aplica:

É possível, por exemplo, continuar a deslocar-se para trabalhar, desde que tenha uma declaração da entidade empregadora, ou uma declaração própria no caso dos trabalhadores independentes.

Quem trabalhar no setor agrícola, das pescas ou na pecuária não precisa de declaração.

Os profissionais de saúde e de instituições de apoio social, os trabalhadores de instituições de ensino, os agentes de proteção civil e as forças de segurança também podem circular sem declaração da entidade empregadora.

As saídas do concelho por motivos de saúde também são válidas.

Bem como as deslocações dos utentes para centros de dia.

Também é possível sair do concelho para realizar provas, exames e inspeções, e para atendimentos em serviços públicos, desde que haja um comprovativo do respetivo agendamento.

É permitido deslocar-se para sair do território nacional continental, para regressar ao local de residência habitual.

E para cumprir as obrigações da guarda partilhada dos filhos.

No próximo fim de semana grande voltam a repetir-se as restrições, entre as 23h de dia 4 de dezembro e as 23h59 do dia 8 de dezembro.