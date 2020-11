Restrições à circulação entre concelhos entram hoje em vigor às 23:00 

A partir das 23:00 desta sexta-feira, vai ser proibido circular entre concelhos no território continental. A proibição foi decretada pelo Governo para diminuir a propagação da covid-19 e vai prolongar-se até às 05:00 da manhã da próxima quarta-feira. O mesmo cenário repete-se na próxima semana.

Nos concelhos de risco muito elevado e extremamente elevado, há também recolher obrigatório nos fins de semana e nos feriados a partir das 13:00, hora a que todos os estabelecimentos comerciais não essenciais têm de fechar a porta.

Os restaurantes só podem funcionar em take-away ou com entregas em casa. Os únicos estabelecimentos que podem abrir são os espaços de venda de produtos alimentares e de saúde até 200 metros quadrados com porta para a rua. Na segunda-feira, véspera do feriado, as regras mantêm-se, mas estes estabelecimentos comerciais podem fechar até às 15:00.