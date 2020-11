Brasil com 51.922 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

O Brasil registou nas últimas 24 horas mais 587 mortes associadas ao novo coronavírus, totalizando agora 172.561 óbitos, dos 6.290.272 casos de covid-19 contabilizados no país lusófono, segundo dados oficiais divulgados este sábado.

De acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde do Brasil, o país registou 51.922 novas infeções nas últimas 24 horas.

No país, cuja população ronda os 212 milhões de habitantes, a doença causada pelo novo coronavírus está com uma taxa de incidência de 82 mortes e 2.993 casos por cada 100 mil habitantes.

São Paulo, o Estado mais rico e populoso do país, continua a ser o foco da pandemia no Brasil com 1.238.094 de infeções, sendo seguido por Minas Gerais (412.996), Bahia (394.300) e Rio de Janeiro (352.760).

Em relação ao número de mortes, São Paulo (42.048), Rio de Janeiro (22.539), Minas Gerais (9.948) e Ceará (9.990) lideram nesse indicador.

O Brasil ocupa ainda a terceira posição mundial na lista de países com maior número de recuperados (5.562.539), atrás dos Estados Unidos (mais de 7,8 milhões) e da Índia (mais de 8,7 milhões).

No momento, 555.172 pacientes infetados estão sob acompanhamento médico, devido à covid-19, em território brasileiro.