Covid-19. Algarve tem 10 dias para salvar o Natal, avisam as autoridades

As autoridades de saúde no Algarve avisam que a situação das infeções por covid-19 está longe de estar controlada. Na última quinzena, a região registou o maior número de casos desde o início da pandemia.

Na prática, diz a Proteção Civil distrital, há 10 dias para salvar o Natal, numa altura em que já se admite que alguns concelhos possam passar para a lista de risco muito elevado. Vila do Bispo e Portimão arriscam-se a passar, já na próxima semana, para este grupo.

As autoridades falam de surtos um pouco por toda a região, com maior incidência na zona de Sagres, Lagos, Portimão e Faro, onde estão já confirmados 80 casos no estabelecimento prisional da cidade.

Ainda assim, o Algarve continua a ter disponível cerca de 60% da capacidade de internamento para doentes covid. Há cerca de 1.500 casos confirmados, mas em unidade de cuidados intensivos estão 11 pessoas, quatro das quais ventiladas.

O Algarve tem seis concelhos no mapa de risco no nível elevado. Desde o início da pandemia registaram-se 52 óbitos no distrito.