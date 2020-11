Covid-19. Detetado surto em lar de Alcains

Um lar de Alcains, no concelho de Castelo Branco, tem pelo menos 41 utentes e 12 funcionários infetados com o novo coronavírus. Os restantes utentes já começaram a ser testados e os resultados serão conhecidos ainda durante este sábado.

O primeiro caso foi detetado depois de um dos idosos do lar ter apresentado sintomas da Covid-19 e sido transportado para o hospital, onde fez o teste. Os infetados estão separados dos restantes utentes, mas o desafio será agora conter este surto.

No mesmo concelho foi ainda detetado no início da semana um surto no centro social de Salgueiro do Campo, onde estão infetados 18 utentes e 12 funcionários.

O concelho de Castelo Branco tem 329 casos ativos, mas no distrito o concelho que mais preocupa as autoridades de saúde é a Covilhã, que tem nesta altura 380 casos de Covid-19.