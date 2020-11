Covid-19. Fim de semana prolongado com restrições à circulação

A medida de restrição de circulação entre concelhos entrou em vigor às 23h00 de sexta-feira e a fiscalização vai ser apertada até quarta-feira.

As restrições impostas pelo Governo querem evitar o aumento de infeções por covid-19 durante os próximos fins de semana e feriados. Para que tal aconteça, a PSP apela a que os condutores verifiquem, antes de se deslocarem, se têm justificação para o fazer mediante as exceções previstas.

Profissionais de saúde, forças de segurança e políticos estão entre os grupos livres de restrições. A polícia vai continuar nas estradas de todo o país até às 05h00 da próxima quarta-feira.

Concelhos de maior risco novamente com recolher obrigatório a partir das 13:00

Os 127 concelhos classificados como de risco "extremamente elevado" e de risco "muito elevado" de contágio pelo novo coronavírus voltam a ter recolher obrigatório a partir das 13h00 durante o fim de semana e no feriado de terça-feira.

É, por isso, proibida a circulação na via pública entre as 13h00 e as 05h00, tanto sábado, como domingo e no feriado de terça-feira.

A medida, que já tinha sido aplicada aos concelhos de risco mais elevado de transmissão do novo coronavírus nos dois últimos fins de semana, irá repetir-se no fim de semana de 5 e 6 de dezembro e no feriado de dia 8.

São considerados concelhos de risco "extremamente elevados" aqueles que apresentaram nos últimos 14 dias mais de 960 infeções pelo novo coronavírus por 100 mil habitantes.

Nos concelhos considerados de risco "muito elevado" registaram-se mais de 480 novas infeções por 100 mil habitantes.

O novo período de estado de emergência entrou em vigor na terça-feira e termina às 23h59 de 8 de dezembro.