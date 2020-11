Covid-19. França começa a primeira fase do desconfinamento

A Europa já se está a preparar para receber as primeiras vacinas contra a covid-19. O Reino Unido poderá começar já a receber algumas doses em dezembro. Já a França começa este sábado a relaxar as medidas do confinamento.

É possível ir a missas e a celebrações religiosas, e a pequenos negócios não essenciais como livrarias e lojas de roupas. A partir deste sábado também é possível sair de casa por três horas e num raio de 20 quilómetros para caminhar ou praticar desporto ao ar livre.

Os certificados para as saídas continuam a ser obrigatórios até 15 de dezembro, dia em que entra em vigor a segunda fase do desconfinamento em França. A última só deverá começar a 20 de janeiro com a reabertura dos restaurantes.

Em Espanha já foi apresentado o plano de vacinação que será aplicado em três fases. As primeiras doses das vacinas deverão ser administradas entre janeiro e março em cerca de 2,5 milhões de pessoas. A vacina será gratuita, mas não será obrigatória.

No Reino Unido, as primeiras vacinas da Pfizer e da BioNTech deverão chegar aos hospitais daqui a 10 dias, já a 7 de dezembro. A notícia é avançada pelo jornal Guardian, que diz que os reguladores poderão aprovar o fármaco nos próximos dias.

Na Europa já foram registados mais de 400 mil mortos, é a segunda zona do mundo com mais vítimas mortais por covid-19.

