130 infetados em lar da Guarda

No concelho da Guarda, o surto mais recente de Covid-19 é no lar São João de Deus. A instituição tem 130 infetados no total, dos quais 114 são utentes e 16 funcionários. A maioria está assintomática, mas há uma idosa de 91 anos que teve de ser internada e encontra-se com prognóstico reservado. Todos os restantes utentes estão a ser acompanhados no lar pelos 45 funcionários que se mantêm ao serviço.

O presidente da Câmara da Guarda admite que a situação é preocupante e garante que a autarquia vai avançar com a testagem em massa em todas as instituições. São 15 mil testes que a autarquia vai disponibilizar nos próximos três meses.