97 infetados com Covid-19 no Lar de São João de Deus na Guarda

No Lar São João de Deus, na Guarda, 84 idosos e 13 funcionários testaram positivo para o novo coronavírus.

O alerta foi dado por uma auxiliar que na semana passada evidenciou sintomas e foi logo confirmada como portadora da infeção.

Imediatamente foram testados os contactos mais próximos, tendo sido identificados nove idosos infetados, três deles com sintomas ligeiros.

A meio da semana, a Unidade de Saúde Pública (USP) testou a restante comunidade constituída por cerca de 100 utentes e 40 funcionárias.

Contactado ainda antes de conhecidos os resultados finais, o médico João Correia que presta assistência na instituição, temia que pelo menos 50% das pessoas estivessem contagiadas, mas o pior dos cenários foi confirmado nas últimas horas, com 97 infetados.

Guarda com mais casos, mais internados e mais mortes

No espaço de uma semana o concelho da Guarda sinalizou mais 119 casos do que na semana de 13 a 20 de novembro passando de 406 para 525 casos ativos.

No distrito da Guarda a tendência também foi de subida registando agora 1363 casos ativos, 71 dos quais internados no Hospital da Guarda onde 7 doentes, em estado mais crítico estão na Unidade de Cuidados intensivos.

Do total acumulado de 3.209 casos, 1772 já recuperaram, mas há a lamentar 73 mortes desde o início da pandemia. 6 apenas na última semana.

Em vigilância a Unidade de Saúde Pública tem 2.915 contactos e 120 inquéritos epidemiológicos em curso durante o fim-de-semana.

Logo a seguir ao concelho da Guarda que lidera a tabela de casos ativos, aparecem os concelhos de Seia com 250 casos, Sabugal com e Celorico da Beira com 108.

Veja também: