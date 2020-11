Alívio das restrições em França permite abertura dos negócios não essenciais

Em França, a descida significativa do número de novos casos está a levar o país a levantar algumas restrições, mas o confinamento mantém-se, com a restauração a permanecer encerrada por mais praticamente dois meses. Já o comércio não essencial voltou a abrir no sábado.

É possível ir a missas e a celebrações religiosas, e a pequenos negócios não essenciais como livrarias e lojas de roupas. A partir deste sábado também é possível sair de casa por três horas e num raio de 20 quilómetros para caminhar ou praticar desporto ao ar livre.

Os certificados para as saídas continuam a ser obrigatórios até 15 de dezembro, dia em que entra em vigor a segunda fase do desconfinamento em França. A última só deverá começar a 20 de janeiro com a reabertura dos restaurantes.