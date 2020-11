Covid-19. EUA perto de uma calamidade sanitária com previsões de 3 mil mortes por dia

As autoridades de saúde norte-americanas deixam um aviso preocupante: os Estados Unidos estão perto de uma calamidade sanitária.



O número de mortes devido à Covid-19 deverá duplicar. As previsões apontam para cerca de 3 mil mortes por dia. O país tem mais de 100 mil novos casos diários há 25 dias consecutivos.

Em Hong Kong, os números são os mais altos em quatro meses. As escolas fecham a partir da próxima quarta-feira. No Japão, os suicídios dispararam, o número de infeções sobe há três semanas e a violência contra as mulheres aumentou.