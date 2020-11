O impacto da pandemia. Há menos beneficiários do complemento solidário para idosos

Desde o início da pandemia que tem vindo a baixar o número de beneficiários do complemento solidário para idosos. O aumento da mortalidade pode ser uma das explicações.

As estatísticas revelam que na primeira metade de cada ano, por provável influência do inverno, há um decréscimo no processamento do complemento solidário para idosos, atenuado depois nos meses de verão.

Com o aumento da mortalidade nos meses mais frios, reduz-se tendencialmente o número de idosos mais vulneráveis a beneficiar do complemento adicional às baixas pensões. Mas os dados já conhecidos referentes a 2020 indicam que a diminuição este ano não inverteu com o verão, mantém-se.

Quebra coincide com o aumento da mortalidade

Em agosto de 2019 havia 165.519 beneficiários. em agosto de 2020 eram menos 3.000. A diferença é ainda mais notória se compararmos os meses de outubro. Em 2019 eram 165.699 beneficiários e em 2020 não chegava aos 162.000.

Esta quebra nos pedidos de complemento solidário para idosos coincide com o aumento da mortalidade. Nesta altura há mais de 9.600 óbitos acima da média dos últimos anos, sobretudo pessoas acima dos 75 anos de idade.

Especialistas consultados pelo Jornal de Notícias relacionam a diminuição das prestações do complemento solidário com a Covid-19, o aumento da mortalidade e os constrangimentos nos serviços da Segurança Social.

Quanto às pensões por velhice, o ano da pandemia confirma a tendência dos últimos cinco anos, que registou uma subida do número de pensionistas inferior à verificada entre 2010 e 2015.