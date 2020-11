Centenas de pessoas juntaram-se no domingo de manhã, no centro histórico de Guimarães, para assinalar as tradicionais festas nicolinas, sem o cumprimento do distanciamento social. Esta madrugada, a PSP dispersou um grupo de jovens.

Na última atualização detalhada da Direção-Geral da Saúde, Guimarães tinha uma incidência de 2.343 casos por 100 mil habitantes, o que torna o concelho num dos mais atingidos pela covid-19.