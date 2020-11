Na Beira Interior, estão ativos mais de dois mil casos de Covid-19.

Os casos mais recentes foram detetados em dois lares: em Alcains, no concelho de Castelo Branco, com 96 infetados, e no lar de São João de Deus, na Guarda, com 130.

O concelho da Guarda é o mais afetado da região, com 526 casos. Castelo Branco tem 354 infeções ativas.

Na Beira Interior devido à infeção pelo novo coronavírus morreram 121 pessoas. Cerca de 4 mil já recuperaram desde o início da pandemia.