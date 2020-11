Na Bélgica, o comércio não essencial volta a abrir portas a partir desta terça-feira. O número de novas infeções e de hospitalizações por covid-19 continuam a diminuir. Os restaurantes e cabeleireiros deverão continuar encerrados em todo o país até dia 15 de janeiro.

O recolher obrigatório, que começa às 22 horas em Bruxelas e no sul do país, continua em vigor. A bolha de contactos está limitada a um contacto próximo fora do agregado familiar.