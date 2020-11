Covid-19 na região Centro. Autoridades de saúde acreditam que pico já foi atingido

Na área da Administração Regional de Saúde do Centro foram contabilizados quase 30 mil casos de Covid-19 desde março. 590 pessoas perderam a vida.

No entanto, as autoridades de saúde acreditam que o pico dos contágios já foi atingido e apontam para 20 de novembro. O delegado de saúde diz que as restrições estão a fazer efeito.

Na região, o contágio mais elevado é em Aveiro, na Guarda e na Covilhã. Os lares de idosos continuam a ser a principal preocupação. Há casos positivos e suspeitos em 126 escolas. Há quase 15.700 pessoas em vigilância.