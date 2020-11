Crise no comércio local: "Se não tivesse quem me emprestasse dinheiro tinha que fechar a casa"

O comércio local é um dos principais afetados pelas restrições impostas pelo Governo devido à pandemia de covid-19. Esta segunda-feira, véspera de feriado, a Rua de Santa Catarina, no Porto, acordou quase deserta.

"Estou a chegar ao limite", admite um dos comerciantes que já gastou todas as reservas e que, neste momento, deposita a esperança no início do próximo ano. Na loja de Bhart Manilal, esta manhã só entrou uma cliente que gastou um euro.

A Associação de Comerciantes do Porto pede mais apoios para os comerciantes e apela aos portugueses que façam compras no comércio local.