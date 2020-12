Primeiro-ministro da Croácia infetado com covid-19

O primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenkovic, apresentou esta segunda-feira um teste positivo ao novo coronavírus, dois dias depois de estar em auto-isolamento após a mulher ter igualmente sido infetada com covid-19, indicou fonte oficial.

"O primeiro-ministro está bem. Prossegue as suas atividades e exerce as suas funções a partir de casa, seguindo os conselhos dos médicos e dos epidemiologistas", lê-se num comunicado do gabinete de Plenkovic.