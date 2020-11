Cinco doentes internados e dois profissionais de saúde estão infetados com Covid-19, no Hospital do Espírito Santo, em Évora.

Os utentes que deram positivo foram transferidos para as enfermarias Covid. Segundo a unidade hospitalar, estão estáveis e não inspiram cuidados. Já os profissionais de saúde infetados estão a recuperar em casa.